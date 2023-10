Cómo mejorar la rutina de cuidado de la piel por la mañana después de los 60

Limpieza con suavidad

Eviten el agua excesivamente caliente que irrita la piel frágil. En su lugar, usen agua tibia y un limpiador suave, sin sulfatos por la mañana. Esto puede ayudar a retirar cualquier residuo nocturno, sin quitar los aceites naturales de la piel. Además, busquen ingredientes como el aloe vera, muy conocido por sus propiedades de restauración y alivio. El aloe también ayuda a minimizar la sequedad de la piel.

Usen un sérum antioxidante

Los sérums pueden otorgar hidratación adicional que es fundamental para el envejecimiento de la piel. Busquen sérums con vitaminas B3, C y E. Las vitaminas C y E ayudan a neutralizar el efecto oxidativo de los radicales libres, que son las moléculas impredecibles que dañan el colágeno y hacen que la piel se seque y arrugue. Las vitaminas antioxidantes C y E más el betacaroteno neutralizan los radicales libres.