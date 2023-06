Según un nuevo estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins, la respuesta es no. Al menos, no en la mayoría de los casos.

Los investigadores encuestaron a casi 2.000 usuarios de Ashley Madison, un sitio web que facilita las relaciones extramatrimoniales, y les preguntaron sobre sus motivaciones, experiencias y emociones al tener una aventura.

Los resultados, publicados en la revista Archives of Sexual Behavior, muestran que las personas casadas que son infieles no solo encuentran muy satisfactorias sus aventuras, sino que también expresan poco remordimiento y creen que el engaño no perjudicó sus matrimonios, por lo demás saludables.

Los participantes, en su mayoría hombres y de mediana edad, informaron altos niveles de amor por sus cónyuges, pero bajos niveles de satisfacción sexual.

La insatisfacción sexual fue la razón más citada para tener una aventura, seguida de otras como el deseo de independencia y variedad sexual.

Es por eso que si ha sido víctima de un infiel que regresa con rostro arrepentido, debe tener presente cuáles son las señales que le ayudarán a identificar si realmente se siente mal o no.