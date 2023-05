La decisión de un familiar de irse a trabajar o estudiar a otro país puede ser una oportunidad para su crecimiento personal y profesional, pero también una fuente de dolor y tristeza para los que se quedan. ¿Cómo vivir este proceso de duelo y adaptarse a la nueva situación?

Marina* lo sabe muy bien. Cuando su único hijo le anunció que se iba a Estados Unidos, sintió que se le rompía el corazón. “Al principio no quería creerlo, pero cuando llegó el día de la despedida, la realidad me golpeó y no pude contener las lágrimas”, cuenta.