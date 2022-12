“Sabemos que puede haber excesos porque en Navidad cambian algunas de las rutinas, pero controlar las porciones y el tipo de alimentos que ingerimos puede permitirnos disfrutar las festividades sanamente. No significa privarse totalmente o convertirse en Grinch y dejar de comer”, comenta Valderrama.

Así lo afirma Clara Valderrama, integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition, quien, además, recomienda a las personas no excederse en esta época del año, más si se ha procurado tener un estilo de vida activo y saludable en los meses anteriores.

En Navidad se disfruta y se goza no solo de la música, de las reuniones familiares o de las fiestas empresariales, sino de la rica variedad gastronómica que acompaña a cada ocasión.

Recomendaciones de la experta:

- Reducir el tamaño de la porción para controlar las calorías ayudará a alcanzar ese equilibrio al final del día. Podrías comer un buñuelo en vez de 3 o más.

- Ser conscientes de lo que te comes y de cómo te lo comes, muchas veces no nos damos cuenta de lo que consumimos.

- Si sabemos que asistiremos a una reunión o evento, podemos planear qué comeremos o en qué cantidades. También podrías reducir las cantidades en tus demás comidas si durante la ocasión planeas tener una cena abundante.

- Una copa de vino, de champagne o de alguna bebida alcohólica es común en estas fechas, la recomendación es evitar el exceso o reemplazarlas por cócteles con sodas saborizadas y trozos de fruta.