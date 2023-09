Las redes sociales están que arden, el influencer guatemalteco después de probar el plato peruano emblemático en un restaurante de Estados Unidos, compartió su experiencia en su canal de YouTube llamado "Call me causa", provocando una avalancha de reacciones en la web.

El youtuber se atrevió a degustar uno de los manjares más celebrados de Perú. No esperó a terminar su plato cuando hizo una fuerte y contundente advertencia: "Para aquellos que no son de Perú y están considerando probar la comida peruana, prepárense, porque lo más probable es que después no quieran comer nada más".

El hombre quedó encantado con el sabor particular de este platillo típico peruano. En su análisis, el creador de contenido también destacó la similitud entre el Pollo a la Brasa peruano y un plato guatemalteco llamado 'el pollo brujo'. Continuó insistiendo mientras saboreaba el bocado: "Este es el dilema de la comida peruana, una vez que pruebas esto, no deseas volver a probar otra cosa".

Tras la publicación de su vídeo en varias redes sociales, la comunidad en línea no tardó en reaccionar. Los comentarios coincidieron con la apreciación del youtuber sobre la comida peruana. Algunos usuarios elogiaron el delicioso sabor del Pollo a la Brasa y afirmaron que la comida peruana era insuperable. ¿Será esto cierto?

Esta historia es un testimonio más de cómo la gastronomía peruana, en particular el Pollo a la Brasa, sigue conquistando paladares en todo el mundo y generando entusiasmo en las redes sociales.

Ya sabe, si tiene la oportunidad de deleitarse con este platillo ¡no lo piense dos veces!