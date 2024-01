Controversia por ausencia de 'Barbie' en nominaciones a los Óscar

A pesar de obtener ocho nominaciones, incluida la de mejor película, la omisión de Robbie y Gerwig ha generado reacciones polarizadas entre los fanáticos y la industria cinematográfica.

Ryan Gosling, quien interpreta a Ken en la película, expresó su decepción por la situación y destacó la contribución esencial de Robbie y Gerwig al proyecto. La actriz America Ferrera, colega de reparto, también manifestó su desencanto por la exclusión de la protagonista y la directora.

La polémica ha llevado a los fanáticos a iniciar una petición en Change.org exigiendo que la Academia reconozca el trabajo de Robbie y Gerwig. Sin embargo, ha habido opiniones divididas en las redes sociales, con algunos apoyando la decisión de la Academia y otros considerándola un acto machista.

La ex primera dama Hillary Clinton se sumó al debate, expresando su apoyo a Robbie y Gerwig a través de las redes sociales. Mientras tanto, Whoopi Goldberg defendió a la Academia, destacando la naturaleza subjetiva de la industria cinematográfica.

Lea aquí: Video | Horror: impresionante incendio en hospital en Teherán

'Barbie' ha conseguido nominaciones en ocho categorías en los Premios Oscar, abarcando desde mejor película hasta mejor canción original, con temas como "What Was I Made For?" y "I'm Just Ken". Aunque para algunos seguidores estas nominaciones son más que suficientes, hay quienes consideran injusto pasar por alto a las dos figuras clave detrás de esta impresionante producción.