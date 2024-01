Críticos premiaron lo mejor de 2023: Oppenheimer, Barbie, The Bear, Succession y todos los ganadores

En cuanto al apartado de televisión las tres ganadoras no distaron mucho de las que fueron premiadas en los Globo de Oro la semana pasada y que da cuenta también las que serán premiadas este 15 de enero enlos Emmy: Beef, como miniserie; The Bear, como comedia y Succession en drama, se llevaron los mejores premios de la noche.

Otros premiados en el apartado de cine fueron Emma Stone, como Mejor actriz por Poor Things (también se verá en Colombia este 25 de enero), American Fiction como Mejor guion adaptado, Spider-Man: Across the Spider-Verse como Mejor cinta animada y Anatomía de una caída como Mejor película extranjera.

La crítica también destacó a Elizabeth Debicki como Mejor actriz de reparto en serie de drama por The Crown, Billy Crudup como Mejor actor de reparto en serie dramática por The Morning Show (le ganó sorpresivamente a Matthew MacFadyen de Succession), a Meryl Streep como Mejor actriz de reparto en comedia por Only Murders in the Building y a Jonathan Bailey como Mejor actor de reparto en la miniserie Fellow Travelers.

Lupin, de Netflix, también fue premiada como Mejor serie en habla no inglesa y Scott Pilgrim Takes Off como Mejor serie animada.

La gala también le entregó el premio de la trayectoria a Harrison Ford y el premio SeeHer que honra a una mujer que aboga por la igualdad de género, retrata personajes con autenticidad, desafía los estereotipos y traspasa los límites a la actriz de origen latino America Ferrera.