Cuide a su mascota del estallido de pólvora en fiestas decembrinas

Son frecuentes los episodios de estrés que sufren los animales por los sonidos exagerados que se producen con la actividad de la pólvora, además, muchas de las mascotas corren el riesgo de sufrir quemaduras cuando estos elementos les caen cerca.

El nerviosismo generado en los animales por este tipo de actividades ha llegado incluso a generar ataques cardiacos en los animales debido al susto y sensación de miedo que esto les produce, en ocasiones desafortunadamente causándoles la muerte.

Adicional, en el caso de los perros y gatos, presentan aumento de la frecuencia respiratoria, salivación excesiva, vómito, orina, defecación, algunos tiemblan, corren, ladran e, incluso, pueden presentar reacciones agresivas, con reacciones sumamente agresivas en mascotas con antecedentes de epilepsia.

Recomendaciones a tener en cuenta

• Proporcionar un lugar seguro.

• Jugar con ellos durante la exposición al ruido.

• Poner música relajante.

• Utilizar medicamentos de origen natural, eficaces y seguros.

Según la doctora Laura Peña, del área médica veterinaria de Heel Colombia, “en este tipo de casos se debe tener mucha paciencia y actuar en pro de los animales. Es importante tomar precauciones para evitar que la reacción sea negativa, podemos realizar múltiples acciones con las mascotas para intentar reducir al máximo el estrés al cual están sometidas y, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con la medicación sin la recomendación de un especialista veterinario porque hay muchos casos de medicamentos que no son de uso veterinario”.

“Muchos son sedantes -agrega- y se requiere del cuidado de un profesional de la salud, hay opciones naturales, eficaces, seguras y que no generan una sedación en el animal, que conjunto con varias acciones como el ejercicio en la mañana, estar en lugares seguros para ellos, poner música relajante, entre otras cosas, nos ayuda a que ellos se sientan a salvo”.

Actualmente en Bogotá existen campañas de prevención de uso de pólvora para evitar este tipo de situaciones en las mascotas, sin embargo, solo el 30% de las personas están comprometidas a la causa, el resto no tiene mascotas o no le dan importancia necesaria debido a que no conocen las consecuencias.