De la calle a las redes: La historia de la joven que pasó de la mendicidad a ser influenciadora

Valery con tan solo 15 años se ha convertido en un ejemplo de superación para quienes hoy se encuentran recorriendo el infierno de las drogas, pues con su historia de vida demostró que no es imposible abandonar este mundo y volver a comenzar.

La creadora de contenido, quien tiene 150 mil seguidores en su cuenta de TikTok @Valery_Oficial47, duró 15 años habitando las calles de los sectores más peligrosos de Medellín y consumiendo estupefacientes, pero gracias al amor y al apoyo de sus familiares y amigos, incluso de algunos desconocidos, logró salir de allí y rehabilitarse.

“Es duro, pero lo bueno es saber que yo pude. O sea, solo con una ayuda y solo por un video puedo estar donde estoy en estos momentos. Se siente tan bien, se siente genial uno saber que, mano, lo logré”, dijo ante las cámaras de Noticias Caracol.

Su madre, quien nunca perdió la esperanza de recuperar a su hija, también relató cómo fue esa dura época.

“Yo me conozco estas calles. Me metía debajo los puentes, me decían ¿no te da miedo? No me da miedo porque uno por un hijo da la vida”, afirma Sandra Chavarría, madre de la adolescente.

Un día que parecía normal en la rutina que vivía Valery en las calles de Medellín se le apareció un “ángel”, se trató de Jonathan, un hombre de 33 años que se dedica a ayudar a personas en condición de calle para que abandonen esa vida y puedan transformarse y rehabilitarse.

“Pudimos llevarla a un proceso totalmente voluntario, con un consentimiento claro de la mamá. Y gracias a Dios, a muchas personas que se solidarizaron con este caso, pudimos llevarla a que tomara un proceso de resocialización”, relata Jonathan.

Durante su proceso de recuperación, Valery encontró un refugio en las redes sociales, por lo que empezó a subir contenido y rápidamente su historia se volvió viral, y hoy en día también ayuda a que las personas que son consumidoras y viven en la calle, cambien esa vida.

En seis meses la jovencita se recuperó y hoy en día gana dinero en redes sociales, el cual utiliza para ayudar a los habitantes en condición de calle, pues les compra comida y va a repartirles, además, con estos recorridos busca resocializar a más personas.