$!De New Order y The Cure a Los Toreros Muertos, la banda sonora para cada día de la semana

‘Monday, Monday’, de The Mamas and The Papas; ‘Monday Morning’, la de Pulp y la de Death Cab for Cutie; ‘Monday Killer’, de Kinky; ‘Bank Holiday Monday’, de Stereophonics; ‘New Moon on Monday’, de Duran Duran.

Como dice Bob Geldof con The Boomtown Rats: ‘I Don’t Like Mondays’. Y el más ‘odiado’, el ‘Blue Monday’, ese tercer lunes de enero considerado desde hace 20 años el día más deprimente del año.

“No me importa si el lunes es triste, el martes es gris y el miércoles también, jueves, no me importas, es viernes, estoy enamorado”, dice el cantante de The Cure, que agrega: “Es una cancioncita tonta pero en realidad es genial porque es muy absurda”.

‘Saturday Night’, de Kaiser Chiefs; ‘Saturday Come Slow’, de Massive Attack; ‘200 sábados’, de Fobia; ‘Drive-in Saturday’, de David Bowie; ‘10:15 Saturday Night’, The Cure. Además, ‘Saturday Night Wrist’, álbum de Deftones.

En su carrera solista aparecen bandas sonoras para series de televisión. En ‘The End of the F***ing World’, ayuda a consolidar su tono oscuro:

‘Saturday Night’ (‘The End of the F***ing World’, 2018)

‘Friday On My Mind’, de The Easybeats y versionada por David Bowie; ‘Viernes’, de Subsole; ‘Black Friday’, de Faith No More. Y para pasar al ‘finde’, ‘Friday Night, Saturday Morning’, de The Specials.

Lados B:

‘Domingo’, las de Gotan Project y de Santa Sabina; ‘Sunday’, las de Iggy Pop, David Bowie, Foals, Bloc Party y Moby; ‘Domingo Echao’, de Los Amigos Invisibles; ‘Everyday is Like Sunday’, de Morrisey; ‘Siempre en Domingo’, de Jumbo; ‘Sunday Day13’, de The Twilight Sad; ‘Sunday Girl’, de Blondie; ‘Sunday Sunday’, de Blur; ‘Wasted Early Sunday Morning’, de Sneaker Pimps; ‘”Why Are Sunday’s so Depressing’, de The Strokes.

Mención especial para ‘Sunday Bloody Sunday’, de U2, que con un poderoso ‘riff’ de guitarra y su letra antiviolencia recuerda el ‘Domingo Sangriento’ (1972), momento crucial del conflicto norirlandés.

BONUS TRACK: ‘Police on My Back’ (‘Sandinista!’, 1980)

La canción de The Equals popularizada por The Clash habla de alguien huyendo de la Policía sin que sepamos si cometió un crimen o no.

Pero bien puede resumir una semana ‘normal’: “He estado corriendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo”.

Con información de EFE