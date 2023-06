En el expresso no se agrega agua adicional después de la preparación, mientras que en el café americano el agua caliente se añade al expresso para diluirlo y alcanzar el volumen deseado. La adición de agua cambia la concentración y el sabor del café.

Cuesta creer que un expresso desvela más que un café americano o un “tinto”, como se le conoce a un café negro largo en Colombia. También un café filtrado desvela más que un expresso, a pesar de que este sea más amargo en sabor y no esté diluido.

Sin embargo, el desvelo por el café también varía en cada persona. No a todos los desvela igual e incluso a algunos no les hace ningún efecto: “Cada individuo tiene una sensibilidad diferente a la cafeína. Puede que dos personas en las mismas condiciones de sexo, edad y alimentación similar tengan efectos distintos”, explica Sofía Molina, nutricionista dietista de la Universidad CES.

Una creencia que se tiene es que si el café se mezcla con leche no desvelará tanto. Esto es un mito. “La leche solo contiene un aminoácido esencial llamado triptófano, que contribuye a la creación de serotonina química del cerebro convirtiéndose en melatonina, relacionada a la regulación del ritmo circadiano natural del cuerpo, pero esto no reduce la cantidad de cafeína en la bebida. No reduce los efectos que la cafeína tiene en las personas”, indicA Juliana Zuluaga.

La Organización Internacional del Café (OIC)dice que cada persona regula el consumo de cafeína, según sus experiencias propias, por lo que la decisión sobre su consumo y la preparación del café son individuales y deben basarse en la sensibilidad de cada persona, aunque cuidado con excederse.

Según la Mayo Clinic se puede beber hasta 400 miligramos (mg) de cafeína al día en adultos sanos, aproximadamente cuatro tazas de café y se debe evitar el consumo en grandes cantidades en mujeres embarazadas o amamantando, niños, personas con problemas cardíacos, como hipertensión arterial y arritmias, problemas de sueño, migrañas, reflujo gastroesofágico o úlceras.

El exceso del consumo de café puede generar aumento de la presión sanguínea, producción de orina y ocasionar deshidratación. Incrementa el ácido gástrico generando acidez o malestar estomacal y puede alterar la absorción del calcio, inquietud, insomnio y ansiedad, dependencia o adicción