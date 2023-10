El listado de objetos de la subasta incluye:

- El traje estampado que luce Beyoncé en la película BLACK IS KING

- ‘For Art’s Sake’ – impresión por proyección de tinta de un collage de Mickey Mouse por Vik Muniz

- La guitarra pintada al óleo ‘Together Forever’ de Sebastián Yatra y Roberta Lobeira

- La chaqueta ‘Un Niño En La Tierra Del Olvido’ de Carlos Vives y Gusi

- El leotardo inspirado en MULÁN por Alexa Moreno

- Un retrato de Kate Moss inspirado en el personaje de Disney Tinker Bell realizado por David

- Downton, donado por Charlotte Tilbury

- Los zapatos ‘The Sea Queen’ de Christian Louboutin

- La sudadera de archivo de Mickey Mouse de Marc Jacobs

- El sketch ‘The Pink PP Hulk’ por Pierpaolo Piccioli, Director Creativo de Valentino

- Maison Valentino

- La escultura de cristal-para vestir ‘The Boy and the Bird’ por Schiaparelli by Daniel Roseberry

- La exclusiva escultura ‘Structural Sorcerer - a Sorcerer’s Apprentice Mickey sculpture’ que fue encargada por Disney y diseñada por Alaska Alaska, la firma de diseño de Virgil Abloh Securities.

- La chaqueta universitaria Disney x TH por Tommy Hilfiger

- La figura de Cactus Buddy! del Club de Fans de Goofy creada por Cactus Plant Flea Market

- Portrait inspired by Mufasa from Disney’s The Lion King by Meji Alabi and Mayowa Alabi

- Una figura de YODA de tamaño natural en papel maché con la técnica hariko de NIGO®

- La obra de arte ‘Namaste Mickey’ por Sabyasachi Mukherjee

