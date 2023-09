Esta conmovedora historia llena de generosidad inicia en Florida, Estados Unidos con Logan Salva, un bebé de tan solo 20 meses de edad, quien nació con una extraña condición que afectaba sus órganos vitales. Cuando todo parecía no tener solución, una mujer que ni lo conocía, apareció en su vida para darle una segunda oportunidad.

El drama de esta familia comienza poco después de la llegada de Logan, los doctores diagnosticaron que el pequeño padecía de síndrome de Alagille, enfermedad genética que afecta gravemente el hígado y todo el sistema biliar del bebé.

La situación se tornó aún más difícil cuando los padres de este valiente pequeño se enteraron que necesitaba un trasplante de hígado. Desafortunadamente, ninguno de los miembros de la familia era compatible y las listas de espera para un donador eran tan extensas que tendría que esperar al menos durante cinco años.

Pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde y ésta no sería la excepción. Alivio sintieron los padres de Logan cuando encontraron a Makenzie Beach, una enfermera que trabajaba fuera de su estado y resultó ser compatible. Sorprendentemente, Makenzie no dudó en convertirse en la donante viva de Logan, a pesar de no haberlo conocido en persona.

El 8 de junio del presente año, Logan y Makenzie entraron juntos al quirófano para someterse al trasplante que finalmente resultó ser un éxito. Los padres del niño notaron una mejoría inmediata en su salud, tanto en su apariencia como en su estado de ánimo.

Después de tres meses de la exitosa recuperación, esta heroína sin capa y la familia del bebé, decidieron compartir la historia con la intención de incentivar a la gente a donar.