Desde el 2022, Save The Chimps inició los trámites necesarios para poder llevar a Vainilla y todos los otros chimpancés que estaban con ella hasta el santuario.

Desde entonces, Vainilla vivió encerrada en un refugio de California, pero las condiciones en las que vivía no eran las mejores, pues los incendios forestales que se presentaban en la zona amenazaban constantemente la vida de los animales que se encontraban allí.

Vainilla es una Chimpancé de 29 años que fue rescatada de un laboratorio experimental en Estados Unidos y que en las redes sociales se ha hecho viral el momento en el que ve el cielo por primera vez en su vida cuando llegó al santuario Save the Chimps de Fort Pierce, en Florida.

Según dijo a The New York Post el doctor Andrew Halloran, “Vainilla se está adaptando muy bien” y que “cuando no está explorando la isla, por lo general se la puede encontrar sentada en lo alto de una plataforma para escalar de tres pisos observando su nuevo mundo”.