El infierno de una ecuatoriana que se enamoró por redes de un colombiano

La joven viajó desde la provincia ecuatoriana Los Ríos rumbo a Popayán, en noviembre pasado, para conocer “al amor de su vida”. Al principio llamaba a su mamá para decirle que estaba bien y contarle cómo estaba el clima a más de 1000 kilómetros de su tierra natal.

Andrea prácticamente se comunicaba a diario con su mamá, hasta que un día dejó de hacerlo y esto levantó sus sospechas. ““La última comunicación que tuve con ella, me informó sobre un derrumbe que se presentó en la carretera. Me dijo llorando que quería verme, regresarse, pero no podía porque estaba tapada la vía”, agregó la mamá.

La preocupación aumentó cuando en una videollamada le vio un ojo morado a la pareja de Andrea y este sujeto le dijo que la ecuatoriana estaba muerta, que no la buscara más.

Desesperada, esta ecuatoriana inició una campaña para que le ayuden a ubicar a su hija, pues no le cree ni una palabra a aquel hombre y se rehúsa a creer que esté muerta. “Yo quiero verla, saber si está viva o muerta, si es en un cofre, que Colombia me ayude para enviármela acá, necesito ayuda”, dijo Marina a Caracol Radio.

Por suerte, recientemente se comunicaron con Marina y le dijeron que su hija está viva y se encuentra a salvo.