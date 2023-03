¿Alguna vez ha sentido que no se merece sus logros o que simplemente son cuestión de suerte? Pilas, porque ese podría ser uno de los principales síntomas del ‘síndrome del impostor’, ¿el qué? Este es un fenómeno psicológico en el que básicamente las personas se sienten un fraude, principalmente en su vida laboral, pero también puede afectar otros ámbitos de la vida.

Este síndrome lo descubrieron en 1978 las psicólogas Pauline Clancey y Suzanne Imes, después de hacer un estudio con un grupo de 150 mujeres profesionales, quienes creían que sus carreras estaban sobrevaloradas.

Y es que el síndrome del impostor puede afectar a todas las personas, pero ha sido la población femenina quien más lo ha hecho visible, no en vano se ha estado hablando del tema después de que Shakira confesara padecerlo.

Una de las mujeres latinas con mayor influencia en el mundo es Jénnifer López. La actriz, cantante y empresaria ha tenido una larga y exitosa carrera, logrando que la conozcan en todas partes del mundo. Incluso, es una de las mujeres más seguidas en redes sociales, solo en su cuenta de Instagram la siguen más de 260 millones de personas.

Sin embargo, parece que entre más éxito, más factible es que aparezca este ‘fantasma’, por eso JLo ha aceptado públicamente que se ha visto afectada por el síndrome del impostor. Por ejemplo, a pesar de haber hecho más de 25 películas, aún siente que no hace parte de Hollywood.

Shakira

En la más reciente entrevista que la cantante colombiana le dio al medio mexicano NMás, le preguntaron si tiene momentos en los que mira hacia atrás y se reconoce todo lo que ha logrado en años de carrera, pero curiosamente ella contestó que es algo que le cuesta:

“Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que dicen el síndrome del impostor, lo sufro levemente. Todavía no me lo creo, todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, inteligente, creativa o tan talentosa”, expresó la barranquillera.

Y eso lo dice una mujer que, además de todos los premios que se ha ganado, es políglota (domina el inglés, portugués, italiano, francés y catalán, además del español), se graduó de Filosofía en la Universidad de Pensilvania y según la revista Forbes es la artista latina que más discos ha vendido en la historia.

Michelle Obama

Aunque ha estado entre las 10 abogadas más importantes de Estados Unidos, es escritora, administradora y después de ser primera dama de su país se convirtió en una de las mujeres más influyentes, ella ha reconocido que hay una especie de “demonio” que aparece cuando tiene un nuevo reto.

Por eso, cuando le cuestionaron por qué no aspiraba a la Presidencia de Estados Unidos, reveló que sufre del síndrome del impostor. “El síndrome del impostor es durísimo.

Las niñas y las mujeres llevamos tantísimo tiempo escuchando que nuestro sitio no está donde se toman grandes decisiones que, cuando conseguimos llegar a esos sitios, no paramos de cuestionarnos una y otra vez”, expresó la ex primera dama en una entrevista con Vogue.

Consejos para enfrentar el síndrome del impostor

Lo primero es reconocerlo. Algunas personas ni siquiera son conscientes de padecerlo, pero si usted repetitivamente siente que no es capaz de enfrentar un reto o al lograrlo cree que es cuestión de suerte, es importante contemplar la posibilidad.

Si está creyendo que puede padecerlo o ya lo tiene identificado, no deje de hablarlo con un profesional de Psicología, porque hay casos en los que puede avanzar, al punto de causar ansiedad o frustrar metas y proyectos.

En estos casos, hacer una lista con los logros obtenidos es muy favorable, porque escribir puede ayudarle más a su mente a dimensionar el mérito de sus victorias, así que coja papel y lápiz.

La mirada exterior en estos casos puede ser de ayuda, porque es más objetiva que la forma en la que nosotras mismas nos juzgamos. Por ejemplo, puedes hablar del tema con una persona de confianza.

Para silenciar esa voz interna que nos sabotea, es importante también echarnos flores. Por ejemplo, si lograste hacer algo que te costó trabajo, puedes contarlo con orgullo públicamente, porque seguro los comentarios que recibirás serán motivadores.