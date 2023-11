Ella es la artista colombiana invidente que se convirtió en estrella de Netflix

María del Carmen recibió el encargo de crear una obra de arte inspirada en la emotiva trama de “La luz que no puedes ver”. Para llevar a cabo esta tarea, María del Carmen utilizó una herramienta esencial: el audio descriptivo de la serie. Esta tecnología, diseñada para garantizar que los usuarios de Netflix con discapacidad visual puedan disfrutar de los detalles más importantes de las producciones, permitió a la artista interpretar la historia y su emotividad de una manera única.

Netflix lanzó recientemente una innovadora miniserie titulada “La luz que no puedes ver”, una historia conmovedora que sigue la vida de Marie-Laure, una joven francesa que vive en la oscuridad de la ceguera. La serie ha recibido elogios por su enfoque en la inclusión y la empatía, y para celebrar su lanzamiento, la plataforma de streaming decidió darle a María del Carmen Torres la oportunidad de expresar su talento artístico.

La obra de María del Carmen será exhibida en un lugar emblemático de Colombia, el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Además, Netflix la compartirá en sus redes sociales y pantallas publicitarias como parte del arte visual de su campaña de promoción. Esto demuestra el compromiso de la plataforma con la inclusión y el reconocimiento del talento de artistas con discapacidad.

María del Carmen Torres compartió sus impresiones sobre su trabajo en la miniserie “La luz que no puedes ver”, expresando: “Con mis sentidos interpreté la nueva serie, La Luz que no puedes ver. Una luz de esperanza no puede verse, pero está ahí en cualquier momento”. Sus palabras reflejan su capacidad única para captar la esencia de la historia y transformarla en una obra de arte que tocará el corazón de quienes la contemplen.