¡Emoción y decepción! Las reacciones al final de temporada de House of the dragon

Si hay algo claro que deja la precuela de Juego de Tronos llamada House of the dragon (La Casa del Dragón en español) es que semana tras semana se convirtió en tendencia en redes sociales tras la emisión de cada uno de sus 10 episodios y este domingo 24 de octubre, en el capítulo final, no fue la excepción.

Terminó la primera temporada, y con una segunda ya confirmada, los seguidores siguen hablando de la truculenta historia de la dinastía Targaryen que George R. R. Martin presentó en el libro Fuego y Sangre, en el que se basó Ryan Condall y Miguel Sapochnik para construir la serie.

En este último episodio (¡alerta spoiler! si no se lo ha visto) se vio la reacción del bando negro tras la muerte del rey Viserys (el capítulo 9 se centró en los verdes, los Hightower).

Como si los escritores supieran que iba a generar polémica el hecho de que la princesa Rhaneys no dijo “Dracarys” cuando pudo y no quemó a todos los Hightower en el episodio anterior, Daemon se lo cuestionó (por todos los espectadores) y Rhaenys respondió: “Se desatará una guerra por esta traición, pero no es mi lugar iniciarla”.

En el episodio se ve la ira de Daemon (y sus diferencias con Rhaenyra), el regreso de la Serpiente Marina, la “prudencia” de Rhaenyra y la credibilidad que generó esa prudencia de la reina heredera.

Para el crítico del New York Times, Jeremy Egner, el episodio empezó y terminó con Rhaenyra perdiendo un hijo y “Rhaenyra, quien, ahora que Viserys se ha ido, se convierte en el dragón principal a cargo de esta historia” y destacó además la actuación de Emma D’Arcy: “El episodio fue un escaparate para Emma D’Arcy, quien estuvo brillante en todo momento”.

También detalla que si bien la muerte del bebé fue terrible en sí misma, “hubo una escritura inteligente para mostrarnos el profundo dolor maternal de Rhaenyra antes del asesinato de Luc. Eso nos permitió llenar los espacios en blanco mientras ella estaba de pie junto al fuego, de espaldas a nosotros y a sus súbditos mientras se convulsionaba de angustia por la pérdida de su hijo”.

Del libro a la serie son fieles la escena del parto prematuro (que en los libros se habla de una niña que nació deforme), la solicitud de Rhanerya a sus hijos de no empezar ninguna pelea (con juramento incluido), el regreso de Corlyn Velaryon y su apoyo a Rhaenyra, la coronación de Rhaenyra y la muerte de Luc (aunque no se detalla como un descontrol de Vhagar como se vio en la serie y algo que ha sido muy criticado).

“Debido a que Westeros sigue en pie dos siglos después, cuando Game of Thrones se pone en marcha, sabemos que, independientemente de las guerras que ocurran la próxima temporada y más allá, este reino no se derrumbará por completo. Pero cuando Rhaenyra se dio la vuelta para la última toma de esta temporada, finalmente el dragón más enojado de todos, parecía lista para quemarlo todo”, dijo el crítico de NY Times.

Aunque el diario The Telegraph le dio a este capítulo cuatro estrellas (de cinco), resaltó que fue un triunfo sangriento, salvo una escena inaceptablemente sádica, la del aborto: “En medio de la tormenta de ideas militares, también hubo tiempo para una horrible representación del aborto de Rhaenyra, una especie de secuela de la instantáneamente famosa escena del primer episodio. Esta escena rozó lo insoportable y podría decirse que se desvió hacia el sadismo. Fue otro recordatorio de la sospechosa actitud de castigo del universo de George R. R. Martin hacia las mujeres”, dijo el crítico Ed Power.

Power añadió que este décimo y último episodio mostró todos los puntos fuertes del spin off de Game of thrones “y algunos de sus feos defectos”.

En general la serie ha generado opiniones divididas, hay quienes la aman y quienes no y eso se notó en las reacciones de este último capítulo en redes sociales.

Sobre la serie en general

En algo en lo que concuerdan los dos críticos es en que si la serie quiere seguir en la cima debe corregir varios puntos como los saltos del tiempo que en muchas ocasiones fueron distractores.

Para Egner (editor de Televisión en The New York Times) la serie ni fue sorprendente, pero tampoco fue terrible:

“El estrecho enfoque en una familia y sus tensas discusiones en cuartos oscuros dieron a la serie una sensación claustrofóbica que, aunque útil desde el punto de vista tonal en una historia sobre personas que se sienten atadas por diversas restricciones, fue cada vez más cansada a medida que avanzaba la temporada”. Particularmente a él no le molestó —como a muchos— la oscuridad de algunos capítulos, “pero lo entiendo”, dijo y añadió que hay muchas razones para pensar que la historia va a mejorar en las próximas temporadas.

Destaca que a pesar de los defectos de los saltos temporales, los directores de casting encontraron siempre excelentes actores para cada personajes. “Se echará de menos a Paddy Considine (rey Viserys), pero los demás protagonistas, especialmente Emma D’Arcy, Matt Smith y, más recientemente, Ewan Mitchell como Aemond adulto, son intérpretes cautivadores”.

Sobre los personajes, Ed Power de The Telegraph también destacó a un lucido Matt Smith desde el primer episodio interpretando a Daemon “como un encantador psicótico. Resulta que también es un cónyuge abusivo, como descubrimos cuando asfixió a Rhaneyra por tener sus propias ideas sobre cómo proceder en la guerra contra Alicent y sus verdes”, (esa reacción de Daemon con ella fue criticada por algunos espectadores).

Power añadió: “La Casa del Dragón ha recogido sin esfuerzo el testigo de Juego de Tronos. Al bajar el telón de su primera temporada, se confirmó que tiene el potencial de elevarse tan alto como Tronos en su mejor momento”.

Ambos son optimistas en lo que viene, que se especula no será sino hasta 2024.