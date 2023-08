“¡En Colombia somos más que fútbol!” Esta es la nueva camiseta que le ofrecieron a Dominic Wolf, el youtuber alemán

Recientemente el influenciador Dominic Wolf dio a conocer por medio de sus redes sociales que no podrá utilizar más la camiseta de la Selección Colombia.

‘’Me llegó un comunicado de FCF donde me piden retirar muchos videos promocionales porque no tengo los derechos de imagen de usar la camiseta de ellos, si no los retiraba tomarían acciones legales en mi contra’’, manifestó el youtuber alemán.

Este anunció generó mucha polémica en el país pues Dominic es considerado uno de los embajadores más importantes de Colombia en las redes, a causa del cariño que ha demostrado por el territorio cafetero.

En las últimas horas, el Comité Paralímpico Colombiano se sumó a quienes apoyan al joven y le envió una sorpresiva invitación.

“Queremos que @dominiccolombia tenga nuestra camiseta”, se lee en una publicación del comité.

Y agregó: “¡En Colombia somos más que fútbol! Es por eso que queremos que @dominiccolombia tenga la camiseta con la que nuestros #imPARAbles nos han representado alrededor del mundo y la use en todos sus videos”.