$!¡Escándalo en redes! Amenazan de muerte a influencer Brayan Galindo por casarse con un “gringo”

El drama no termina aquí. Brayan Galindo también se ha visto envuelto en una polémica relacionada con la supuesta filtración de fotografías privadas. Estas acusaciones llevaron a Brayan a pronunciarse y aclarar los rumores sobre dichas imágenes. Tras esta declaración, los perfiles de Galindo ya no están disponibles en las distintas redes sociales. La filtración de imágenes privadas es un delito y una violación de la privacidad que no debe ser tolerada.

La situación ha tenido un profundo impacto en la vida de Brayan Galindo, quien se ha sentido perdido, atacado, humillado y derrotado. Joe MacGlaw, su esposo, compartió su dolor y frustración ante la difícil situación que están viviendo: “Él se siente perdido, atacado, humillado y derrotado, y yo me siento culpable e impotente para ayudarlo. Aunque no creo que deba esconderme. Y no voy a blanquear mi vida por el bien de odiosos homófobos e intolerantes fanáticos”.