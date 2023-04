“Quedé enamorada de la cultura de Brasil por la calidez de su gente. Me sentí como en Colombia: la forma en que abrazaban y recibían a las personas, con cariño y amor. La comida también me impactó bastante, porque era muy diferente a lo que estoy acostumbrada, era un poco más gourmet y los sabores eran diferentes”, afirma.

“Me encantó que Bucaramanga es una ciudad pequeña que lo tiene todo. Aquí encontramos comercio, oportunidades y a pesar de algunas inseguridades o escasez en ciertos momentos, Bucaramanga no se compara con otras ciudades del país. Para mí, es mi ciudad ideal. Siento que Bucaramanga es accesible a muchas cosas y nos permitió abrir una empresa e incursionar en un mercado diferente”, cuenta.

“Tuvimos que reinventarnos y, como cristianos creyentes, atribuimos todo a la voluntad de Dios. No creemos que todas las cosas sean por y para Dios, pero creemos en su plan para nuestras vidas”.

En el pasado, Luisa y su esposo habían hecho una inversión en globos cuando eran novios, pero como trabajaban en una firma de abogados no tenían el tiempo suficiente para dedicarse al proyecto. Los globos quedaron olvidados en una caja, arrumados en un rincón, pero en medio de la pandemia, cuando “Dios nos dijo que usemos lo que tenemos en nuestras manos, recordamos esos globos” y los sacaron de la caja.

Al día siguiente, Luisa recibió un mensaje: alguien le preguntaba si podía hacer un desayuno sorpresa. “Aunque al principio le dije que no lo hacía, cambié de opinión y me reinventé: utilicé un plato de mi vajilla, porque no tenía nada con qué hacer un desayuno sorpresa. Y la magia sucedió”.