Es cierto que las época de fiestas de Navidad y fin de año son una ocasión para la reflexión y el autoexamen, un momento de decisión sobre lo que será este 2023, pero no tienen por qué ser un tiempo de angustia, ansiedad y malos tratos.

El estudio, realizado en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana, señala que cada vez crece más polarización en el mundo, casi un 40% en Iberoamérica y un 2,2% en EE. UU. en los últimos cinco años.

Cuando tenemos un dolor sin resolver, hay una tendencia a actuar como víctimas y crear demandas de los demás basadas en heridas pasadas que no podemos cambiar. Sin embargo, tenemos la opción de cambiar nuestro marco y acceder al sistema nervioso parasimpático (la parte de “calmarse”).

Además señala que, está época es más sensible y nostálgica, por lo que nos recuerda lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer.

María Carolina Gonzales, psicóloga clínica, explica que “la mejor manera para perdonar es la aceptación, el agradecimiento y recordar que el perdón es una decisión que tiene impacto en uno mismo y se debe hacer para mi y no para el otro”.

Este es el mejor momento para dejar atrás las diferencias y volver a reencontrarnos a través de los actos de amor.

Para Mariano Sigman, neurocientífico y autor de El poder de las palabras, “es difícil medir el riesgo exacto; en algunos casos es bien conocido pero en otros, como la polarización, no. Las grandes tragedias humanas y las matanzas resultan de momentos de incomprensión, de la exacerbación de este mecanismo mediante el cual un grupo no puede entender las ideas del otro. Ese no comprender hace que lo odie hasta tal extremo que decide que la única forma de resolverlo, es matándolos a todos en una guerra. Este puede ser el verdadero riesgo de una droga como la polarización”.

