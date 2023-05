Recuerde que hay muchos estafadores que se aprovechan de la ilusión y la soledad de los usuarios para sacarles el dinero o la información personal.

Así que si aún no ha vivido una temible experiencia de estas, nada mejor que evitarla a toda costa. Si ha vivido algo como lo mencionado, o quiere evitarlo, no se preocupe: hay algunas herramientas digitales que pueden ayudarle a detectar y evitar a los estafadores de las apps de citas.

Las herramientas emocionales

La coach Camila Díaz, experta en relaciones online, nos ofrece algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de un engaño en internet:

La primera es no enviar dinero ni información personal a personas que no conocemos bien o que no hemos visto en persona. Algunos estafadores se hacen pasar por personas interesadas en nosotros o por amigos que necesitan ayuda urgente para pedirnos dinero o datos personales como nuestro número de cuenta bancaria, nuestra dirección o nuestro documento de identidad. Debemos desconfiar de estas peticiones y no acceder a ellas sin comprobar antes la veracidad de la situación.

Además, lo mejor es no compartir fotos o videos íntimos con personas que no conocemos bien o que no nos inspiran confianza. Algunos chantajistas se aprovechan de nuestra vulnerabilidad o de nuestro deseo para pedirnos imágenes o grabaciones comprometedoras con el fin de extorsionarnos después con amenazas de difundirlas por internet si no les pagamos una cantidad de dinero. Debemos ser prudentes y no enviar este tipo de contenido a nadie que no sea de nuestra absoluta confianza.