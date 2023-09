Los diseños de la mujer de 70 años consiguieron el prestigio que tuvieron cuando aparecieron en la serie televisiva Sex and City, la cual fue protagonizada por Sarah Jessica Parker, y la película de El Diablo viste a la moda.

“Tal vez por ignorancia o desconocimiento de Nancy mandaron muestras sin requisitos a Estados Unidos. Yo no sé qué le pasó a Nancy en la parte administrativa, qué tristeza que le esté pasando eso. Estuvo en mi oficina y me llamó cuando la estaban capturando”, aseveró, al tiempo que refirió que seguramente ella hizo lo que hacen muchos colombianos: enviar la documentación legal a última hora a Estados Unidos y por eso ahora estar afrontando este problema.

Nancy González agregó el empresario Mario Hernández, quería vender su empresa. “Me llamó y me dijo que la estaban capturando, que la ayudara, la trajeron de Cali a Bogotá y le dan excelente tratamiento. Quería vender la marca Nancy González, me ofreció la marca, el nombre, todo, pero yo no estaba interesado en eso”.

“Muy angustiada, me llamó llorando, que la estaban pidiendo en extradición por 250 unidades que entraron a Estados Unidos sin cumplir con los impuestos”, dijo el empresario Mario Hernández. “Ella no tenía ni idea que las autoridades de Estados Unidos estaban tras de ella. La compañía estaba en liquidación en Colombia, pero nunca me comentó de problemas en Estados Unidos”, agregó el empresario.