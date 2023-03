Estos son los cinco artistas del Estéreo Picnic que más ganan anualmente

Ayer empezó el festival de música que reúne a más de 100.000 personas en Bogotá, Estéreo Picnic. Twenty One Pilots, Tame Impala, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Drake, Rosalía, Billie Eilish y Lil Nas X forman parte de los headliners del cartel de esta edición y entre ellos también están los que más ganancias anuales generan del grupo.

Drake, uno de los raperos más famosos del momento y quien se presentará hoy en los escenarios del Estéreo Picnic, ha logrado sumar ganancias netas en el último año por US$51,2 millones, siendo el de mayores utilidades del cartel.

Twenty One Pilots, que se presentó ayer, ocupa el segundo lugar en ganancias anuales más altos, sumando US$18,4 millones. Esta banda entró a remplazar a Blink-182 y ya había debutado en el festival en 2019. Según los expertos, parte de sus ingresos llegan por cuenta de los 13,1 millones de suscriptores en YouTube y los 21,7 millones que tiene en Spotify.

El argentino Bizarrap es uno de los artistas latinoamericanos más escuchados en el mundo gracias a sus sesiones de Bzrap, con 49, 3 millones de oyentes en Spotify y en YouTube, gracias a lo que ha logrado sumar utilidades por US$15,4 millones anuales.

Sus colaboraciones con artistas como Shakira y Nicki Nicole le han dado un espacio en el competido mundo de la música. Es uno de los más esperados en el line up del sábado.El último día de Festival lo despedirá una de las cantantes más esperadas de esta edición del Estéreo Picnic, Billie Eilish. Aunque es una de las artistas más jóvenes, con 22 años, ya genera ganancias por US$15,3 millones anuales.

Eilish recibe gran parte de sus ingresos por regalías a cuenta de las 51,6 millones de reproducciones mensuales en Spotify y patrocinios. En YouTube, sus videos tienen más de 47,5 millones de sucriptores, gracias a lo que generan unos US$1,4 millones al año.

A esta lista se une Rosalía, que está entre los músicos más esperados del cartel, que sorprendió a sus fans con su presentación en Argentina.

La española se convirtió en un fenómeno mundial tras el éxito ‘Vivo rápido y no tengo cura’. Desde entonces ha logrado construir un buen capital, alcanzando US$3,9 millones en ganancias netas. Con un total de 35,2 millones de seguidores en Spotify y 10,1 millones en YouTube ha forjado una gran fortuna. La española se presentará hoy en los escenarios de Estéreo Picnic.

La experta en redes sociales, Daniela Becerra, dijo que “la comunidad que tienen los artistas en sus activos digitales impacta directamente el voz a voz, que repercute en sus ganancias a partir del número de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, además de generarles visibilidad para el aforo de grandes escenarios y festivales, a la vez que se catapultan nuevas voces”.

El rally por tener los artistas

A pesar de que los empresarios de conciertos entraron a la tendencia de traer los artistas internacionales del momento a Colombia antes de la pandemia, estas iniciativas tuvieron un alto con la emergencia sanitaria. Pero se retomaron desde el año pasado, que fue denominado por muchos como el de los conciertos.

A juzgar por las confirmaciones para 2023, este año no se quedará atrás con shows de Rüfüs Du Sol, Lamb of God, Måneskin, Fito Paez, The Weeknd, Alicia Keys y RBD, entre otros artistas que confirman que Colombia continúa en el rally por traer las bandas del momento.