$!Estos son tips clave para prolongar la vida útil de los electrodomésticos

Mantener los electrodomésticos limpios es esencial: Retirar la suciedad, polvo, restos de alimentos o residuos de detergente no solo mejora su aspecto, sino que también previene el desgaste prematuro de las piezas y la acumulación de averías.

Si por temas de diseño de la cocina debe ubicarla cerca de hornos o estufas, asegúrese de que en su instalación tenga buen aislamiento.

No use sustancias corrosivas: para hornos empotrables, es recomendable utilizar únicamente un rociador con agua y encenderlo 200° C por 15 minutos para limpiar sus paredes o bases. De esta manera, se evita el uso de sustancias que puedan dañar su material.

Dele espacio a su ropa: al momento de utilizar la secadora y/o lavadora, es importante no cubrir la totalidad de su capacidad, ya que esto garantiza que la ropa tenga libertad de movimiento y el aire caliente (en caso de las secadoras), recircule fácilmente entre las prendas.

Se recomienda utilizar aproximadamente un 20 % menos de su capacidad promedio.

Una buena ventilación hace la diferencia: cuando su lavadora termine el proceso completo de lavado y/o secado, deje la máquina abierta entre 10 y 15 cm para prevenir los malos olores y moho.

