$!Estrenos de Netflix: Berlín vuelve con otra banda para fin de año

Berlín, el personaje, siempre ha sido un hombre encantador, embaucador a fin de cuentas, pero encantador. Y esa fascinación que generó en La casa de papel se volverá a evidenciar en la nueva serie que lleva su nombre y que muestra sus años dorados, cuando —¡alerta spoiler!— aún no tenía noción de su enfermedad ni estaba encerrado “como una rata” en la Fábrica de la Moneda al lado del profesor.

Para Pedro Alonso, en lo personal, era resetearse y plantear a Berlín como un personaje nuevo, “o por lo menos como versiones diferentes del personaje en diferentes universos y eso también ha hecho que la tesitura de la banda haya cambiado. Hay algo que tiene más que ver con una fuerza joven que ama las primeras veces y es una muy buena forma de entenderlo, gente menos experimentada, pero con una efervescencia por la vida que a él le renueva también”.

A Berlín se le conoce intenso, haciendo barbaridades, atrocidades, “es un personaje muy ambivalente, moralmente impresentable. Es lo peor, pero al mismo tiempo tiene un sentido de la vida muy intenso. Es un personaje que puede arrollarte si no encuentras esa línea del instinto”.

Lo curioso para el español, de 52 años, es que empezó siendo muy denso y se va haciendo más ligero y ha representado para él un gran desafío de la vida como actor, “¿a quién se le ocurre hacer ese viaje al revés?, estamos hablando de un Berlín más joven, tengo que parecer joven, pero yo soy una persona ya mayor (risas)”.

Aclara Pedro Alonso que no hay ningún interés en redimir al personaje, “pero ninguno”, enfatiza. “Es que el personaje es un tarado, un tarado con un sentido vital increíble. Berlín te permite navegar por zonas por las que habitualmente uno en la vida normal no se permite. Y luego tiene un sentido del humor muy particular, es como una especie de parque temático en sí mismo, es un terrorista emocional, una máquina manipuladora”.