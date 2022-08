Dos mensajes de despedida

“En apenas 12 horas, su despedida en TikTok ha sumado más de 20 millones de reproducciones; y en Instagram, el mensaje “Adiós, hijos de puta, nos vemos en la otra vida (Charlie, 2002-2022)”, más de 3,2”, reseña el diario El País, de España, que describe a Sarriá como divertido, desenfadado, directo e irónico, lo que le hizo ganar millones de seguidores, con videos en los que se burlaba de la enfermedad y otros en los que educaba sobre la misma.

El 8 de agosto, el realizador de contenidos subió una penúltima actualización, en la que compartió que le habían tenido que poner morfina para combatir el fuerte dolor.

En su video de despedida, Charlie afirmó: “Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho”.