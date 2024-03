$!Fans de Dragon Ball están impactados: Akira Toriyama reveló oscuro secreto de Goku

Según Toriyama, Goku no lucha por los demás ni por un sentido innato de justicia, sino más bien porque disfruta enfrentarse a oponentes fuertes. Aunque el saiyajin tenga un corazón noble, en la visión del creador, no encaja con la representación clásica de un héroe.

“Básicamente, Son Goku no lucha por los demás, sino que lucha porque quiere enfrentarse contra tipos duros. Así que cuando comenzó la animación de ‘Dragon Ball’... lo cierto es que siempre me he sentido insatisfecho respecto a la representación de héroe justo que le dieron. Supongo que no logré hacer que captaran esos elementos ‘oscuros’ que aparecen entre las sombras”, explicó Toriyama.

Esta revelación ha generado sorpresa y reflexión entre los seguidores de Dragon Ball, quienes han interpretado de diversas maneras esta nueva perspectiva sobre el querido personaje de Goku. A medida que la serie continúa su legado, los fans se preguntan cómo esta revelación afectará su percepción del icónico saiyajin.