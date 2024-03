Foto viral: compró un vestido para su graduación y el resultado impactó a más de uno

La publicación, que incluía una selfie mostrando el conjunto, un corset rojo con tiras de satén y vivos blancos, combinado con una maxifalda blanca transparente con vivos rojos, desencadenó una ola de comentarios y críticas hacia la modista.

En su mensaje, la joven expresó su indignación y decepción: "Sólo quiero llorar con esta estafa, si van a hacer algo mediocre no cobren por hacerlo". Además, cuestionó la capacidad de la modista, quien se autodenominaba estilista y diseñadora a pesar de no cumplir con los estándares de diseño de modas.

"Ahora no tengo vestido de graduación, por una persona que decidió jugar a ser diseñadora y costurera cuando realmente no sabe nada de diseño de modas", continuó la joven, asegurando que, si bien ella le envió una referencia del modelo, no eligió ni el color del vestido.