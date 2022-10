Generación Millennial y Generación Z: las más afectadas por problemas de salud mental

Son generaciones que se inquietan por lo global y no solo por lo particular, es decir que sienten más ansiedad por particular y no tanto por lo individual. El comunicarse e interactuar por medio de las redes sociales con los demás sobre estos temas los hacen sentir más incluidos y comprendimos por sus iguales.

Mayor reconocimiento de los propios síntomas: una de las razones por las que se habla más de depresión y ansiedad en estas generaciones es que las personas que la sufren hablan con más naturalidad sobre ello y reconocen los síntomas. La salud mental es algo común y comentado en las redes sociales por los jóvenes hoy en día.

Para Begoña Albalat estas dos generaciones son quienes más reconocen que tienen un problema o que se sienten mal “son quienes han roto el tabú que rodeaba el tema de la salud mental. Ahora son ellos quienes hablan abiertamente sobre ir a terapia, ya que esta es la generación deprimida porque es la generación que reconoce su malestar sin vergüenza ni miedo”.