Sam Smith, Demi Lovato y LP se han declarado no binarios. Foto Efe/VANGUARDIA

Esta tendencia se alinea con una creciente comprensión de la diversidad de identidades de género. La neutralidad de género busca respetar y validar a quienes no se identifican exclusivamente con las normas tradicionales de género. Al hacerlo, contribuye a una sociedad más igualitaria y empática, donde cada individuo pueda expresar su identidad de manera auténtica.

Cuándo se reconoció en Colombia el género no binario

En un hito histórico en abril de 2019, Colombia marcó un paso significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de género al oficialmente reconocer el género no binario. La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió la Resolución No. 3166, marcando un cambio trascendental en la manera en que el país reconoce y respeta las identidades de género no conformes.

Esta resolución permitió a las personas que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres la opción de registrar su género como “X” en documentos de identidad, como las tarjetas de identificación. Esta medida fue aclamada por defensores de los derechos LGBTQ+ y grupos de derechos humanos, quienes la consideraron un paso importante hacia la igualdad y el respeto por todas las identidades de género.

Con esta resolución, Colombia se unió a un grupo selecto de naciones que reconocen oficialmente el género no binario y buscan garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de expresar su identidad de género de manera auténtica. El reconocimiento del género no binario representa un progreso en la lucha por la igualdad y el reconocimiento de la diversidad de género en la sociedad.

A pesar de que esta medida fue un logro importante, es importante recordar que la lucha por la inclusión y el respeto de las identidades de género diversas es continua. La resolución del 2019 fue un paso adelante en el camino hacia la igualdad, pero la sociedad sigue trabajando para derribar estereotipos y prejuicios en torno al género y promover una comprensión más amplia y respetuosa de la identidad de género en todas sus formas.