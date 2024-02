$!Greeicy, jurado de “La Voz Kids”, llega con su primer concierto al Movistar Arena de Bogotá

No te pierdas la oportunidad de ser testigo de sus nuevas canciones y revivir los éxitos que han marcado su carrera. Esta noche inolvidable está programada para el 15 de marzo en el Movistar Arena.

Balada conmovedora

Greeicy Rendón arranca el 2024 con un sencillo poderoso, dando a conocer la continuación de su nuevo e impactante proyecto musical “Yeliana”, el nombre de su alter ego; hoy los fans pueden disfrutar de este anhelado tema, siendo el cuarto capítulo de la historia de Yeliana.

Esta canción es producida por la reconocida casa productora La Crème, en donde este sencillo continúa la narrativa que la artista caleña comenzó con los tres primeros capítulos del proyecto, las canciones “Que Me Quiera”, “Lokita”, “I Try For You” y “Química”.

‘De A Poco’ es una balada conmovedora y dedicada al poder de la resiliencia, la determinación y a cómo nos suma mientras trabajamos para alcanzar nuestras metas, luchando por superar nuestros demonios y los obstáculos que se interponen en nuestro camino.

Tal y como dice el título de la canción, Greeicy , quien es jurado del reality “La Voz Kids” de Caracol, recuerda a sus fans que “poco a poco” podemos alcanzar nuestras metas y triunfar sobre cualquier cosa, incluso sobre aquellos objetivos que creemos imposibles. Este tema no solo define su último sencillo, sino también todo el álbum “Yeliana”.