Recuerde, puede que no se siente identificado con las predicciones porque aunque hay personas bajo un mismo signo del zodiaco, todas funcionamos como seres individuales y totalmente diferentes. Si quiere conocer más de sus predicciones, deberá consultar una lectura del tarot, particular.

Según la tarotista Juliana Mendoza, está relacionado con todos esos aspectos. Con lo que no está relacionado es con alguna fuerza maligna u oscura, como también en algún momento se ha llegado a mencionar.

Lo cierto es que, aunque se le pueden hacer estas preguntas a las cartas, no solo funciona de esa forma. La lectura del tarot es también para conocerse más a sí mismo, para tener una conversación frente al espejo, incluso, para sanar, canalizar y poder avanzar.

Desde hace mucho tiempo el Tarot ha sido consultado para tener respuestas del futuro, para saber qué camino seguir e incluso saber si sus parejas los quieren o no.

Aries

Tauro

Tauro, muchas veces se te dificulta ver tu gran poder interior, no te apropias de toda la fuerza maravillosa que te habita. En este momento, lo que se te llama a hacer para este nuevo año es recordar en dónde realmente encuentras tu poder. La vida te llama a hacer un viaje por ti mismo, en donde encuentres ese apoyo que muchas veces buscas en otro y, entiendas que siempre ha estado en ti.

Géminis

Géminis, cuando veas que esperar no es más que ver las cosas desde otra perspectiva, habrás pasado la prueba del año 2022. Para 2023, te espera la reconexión con tu intuición. Muchas veces tu cabeza se va por el aire por la necesidad de las ideas, y la intuición termina siendo otra idea más. No obstante, este año hay un llamado a sentir, sentir quién eres, qué quieres, y hacia dónde vas. ¡Que te guíe tu corazón!

Cáncer

Vienes aprendiendo a gestionar tus emociones, entendiendo que tus emociones te responden a ti, y no a otros. Todo lo que sientes es tu interpretación de la situación, no lo que otros te están haciendo a ti. Este nuevo año que inicia te hace una pregunta: ¿cómo le muestras al mundo esa transformación que has vivido de tus emociones? Estás aquí para sanarte y sanar.