Ante cerca de 2.000 personas en el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, René Higuita, el reconocido exarquero de la Selección Colombia, quien ya había caminado en una pasarela alguna vez, al lado de El Gato Pérez, se presentó en el desfile de Colombiamoda.

Daniela Valencia, fue la encargada de invitar al exdeportistas a la pasarela en que desfilaron 40 modelos ‘no modelos’, deportistas de diferentes disciplinas que nunca en sus vidas habían pisado una pasarela —fueron escogidos en un casting que realizaron con apoyo del Inder Medellín—, pero que necesitaba una figura única, que la gente la viera y de inmediato la reconociera.

“Además de los 40 deportistas, queríamos tener leyendas del deporte colombiano y echando cabeza con el equipo, ahí en lluvia de ideas, yo dije: ¿Qué chimba tener a Higuita? ¿Qué más leyenda que Higuita? Aparte de su look, el pelo, o sea, él es un ícono. Solo verlo, la gente lo iba a identificar súper fácil, fue el personaje perfecto y aparte es un bacán y súper dispuesto para todo”, cuenta la joven diseñadora.

Para esta leyenda del deporte nacional fue toda una experiencia y además la oportunidad de dar un mensaje: “Como para decirle a la gente que no necesariamente tiene que ser un joven de 20 años y con sus chocolatinas (risas) sino que también hay ropa para nosotros los abuelos, los feítos y los peludos (...) aquí muestran lo que es la moda, que es para niños, niñas, adultos, jóvenes, mayores, flaquitos, gorditos, etcétera”.

Al comparar los nervios previos a la pasarela con los de un partido, Higuita confesó estar muy tranquilo, “ya nosotros fuimos profesionales del fútbol, no somos profesionales de una pasarela o de este tipo de modas pero sí participamos para crear esa cultura, que la moda es para todos y que todos se sientan bien, entonces estoy más tranquilo, la gente sabe que yo no soy modelo, que no soy el más bonito ni que soy el más joven pero la gente de pronto con verlo a uno se siente contento y yo me siento feliz con ellos”.

Ya en pasarela la ovación fue total cuando salió esta leyenda del deporte colombiano. Higuita lució un conjunto en blanco y negro, muy deportivo, con un pantalón tipo sudadera y una prenda superior que tenía escrito su apellido.

Sobre las prendas de True para esta pasarela hay una fuerte tendencia con las futboleras de cuello corto y algo de entubado en los brazos. Daniela se alejó de esa silueta tan amplia y prefirió un tallaje es más bien pequeño en la mayoría de las prendas.