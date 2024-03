Hija de famoso actor filtra videos que probarían que la abusó sexualmente: “me enseñaste a no usar ropa”

El reconocido actor mexicano Héctor Parra, conocido por su trabajo en telenovelas populares como “La pícara soñadora”, “Te sigo amando” y “La Usurpadora”, fue acusado por su hija Alexa Hoffman de cometer abuso sexual hace algunos años. Como resultado, Parra fue detenido durante el proceso de su juicio.

Recientemente, la joven compartió varios videos que sirvieron como evidencia en el juicio ya concluido. Tras ser condenado a una pena de 10 años y 6 meses por corrupción de menores y después de una reciente audiencia de alegatos, se reveló que los jueces determinaron que el acusado cometió abuso sexual, revocando así su previa absolución del cargo. En el programa “De primera mano”, se mostraron algunos fragmentos de estos videos, con el permiso de Alexa Hoffman para su emisión.

En la grabación, se observa a una joven Alexa en una habitación con una televisión, disfrutando de un momento jugando con sus perros. Durante el video, ella ajusta su short y menciona: “Mi papá me puso esto”.

Posteriormente se muestra que en la piel de la menor habría estado escrito: “Esta es mi pompi”.

En el segundo video, se muestra a Alexa entregando un obsequio a Héctor Parra durante una celebración que parece ser su cumpleaños. El regalo parece ser un álbum de fotos que incluye textos que posiblemente fueron escritos por ella.

El actor lee en voz alta mientras hojea el presente y dice: “Tú me enseñaste a tomar Pepsi. Tú me enseñaste a sonreír. Tú me enseñaste a divertirme. Tú me enseñaste a no usar ropa”.