Indignación ha causado el video viral que muestra un presunto caso de maltrato animal, al que fue sometido un perro en un ascensor de una unidad residencial en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Las imágenes muestran cómo un hombre se sube al ascensor junto a su perro, quien se nota tranquilo. En un momento la mascota se orina, lo que desata la furia de su dueño, toma la correa y comienza a golpearlo; luego lo patea en repetidas ocasiones.

Mientras tanto, el perro intenta huir de su dueño y esconderse, pero no lo logra. Aunque el ascensor se abrió en un momento y el can intentó salir, el hombre no se lo permitió y le siguió pegando, hasta que finalmente llegaron a su piso, y la mascota huyó despavorida.