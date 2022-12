La mujer de nacionalidad mexicana, publicó un video en el que se ve a su esposo y hermano tomados de la mano y relató que: “Viví engañada 20 años, ahora entiendo porqué se me desaparecía mi ropa (interior) y pretextos de viajes. El de negro es mi esposo y el otro mi hermano”.

Además, contó que tienen hijos y que siempre sospechó de la atención que le prestaba a su hermano, pero nunca se imaginó que serían amantes.

“Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, contó.

Ante el impacto que tuvo esta historia, los internautas le pidieron más detalles sobre la triste historia de infidelidad.

“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas. Entonces, ella fue la que los grabó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que él fuera. ¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, relató la mujer.

Tras ver el video, la mujer decidió tenderles una trampa y fue cuando los agarró borrachos, besándose en la sala de su casa, por el enojo que tenía, los golpeó con una escoba y un banco.

Sin embargo, no era la primera vez que esto le sucedía, pues cuando eran jóvenes, su hermano le quitó al novio que tenía, lo que no se imaginó es que ahora sería a sus 40 años, con su marido. Por este motivo, la mujer decidió mudarse e irse lejos de estos dos hombres que le han causado tanto daño.