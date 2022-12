El creador de contenido le había contado a sus seguidores que tenía planeado un viaje a Colombia y que iba a visitar Bogotá, Cartagena y Medellín, noticia que animó a sus seguidores colombianos, quienes le enviaron recomendaciones y planes para que hiciera en nuestro país.

Sin embargo, tal parece que Mau quizo organizar su propio itinerario y comenzó a averiguar el alquiler de un yate, luego de que sus padres le dijeran que quería conocer el mar de Colombia de esta manera.

López dijo que buscó por internet y logró dar con un alquiler de yates y reservó uno, por el cual tuvo que pagar la ‘bobadita’ de $11.400.000, pero lo hizo para los días que iba a estar en Medellín, pensando que allí había mar.

“Me asignaron tan solo una tarea, una cosita y claramente la recag#@. Me dijeron que debería reservar un barco para pasear, pensé que era algo sencillo, me dieron el contacto y solamente tenía que enviar un mensaje para cuadrar la fecha”, dice Mau López en el video.

Cuando el influencer se dio cuenta del tremendo error que cometió y cuando quiso repararlo, pues el dinero con el que pagó el yate es de sus padres, le dieron una mala noticia: el lugar no le va a devolver la plata.

“Mi mamá me escribe y me dice: ‘Mau, reservaste el barco para las fechas a las que vamos a Medellín y en Medellín no hay mar. No nos quieren devolver la plata’”, agregó el influenciador mexicano.

La excusa que usó Mau para su garrafal error fue que como sigue a Maluma y el cantante es de Medellín y vive posteando fotos del océano, pensó que era que tenía el mar al lado de su casa y que por eso se le ocurrió el alquiler en esta ciudad.

“Mamá, yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar”, indicó Mau López en el video que subió a TikTok y rápidamente se hizo viral.