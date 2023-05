El Token es la moneda virtual que reciben los y las modelos durante un show. Cada uno cuesta desde 0,5 centavos de dólar hasta 1,2 dólares.

Genera 100 mil empleos en Colombia con más de 2 mil estudios webcam.

Juan David es un joven de 24 años. Ingresó a la universidad pero por motivos económicos no pudo terminar su carrera. Buscó trabajo pero económicamente no le satisfacía lo que ganaba y ahí conoció la industria del entretenimiento para adultos. Decidió trabajar como modelo webcam y aunque explica que al principio no fue fácil, hoy gana más dinero que si estuviera trabajando ocho horas, de lunes a viernes en una oficina con su título de bachiller. “Realmente, empezar en la industria es difícil porque hay mucha gente en esto. Pero las y los extranjeros buscan mucho a personas latinas, de Colombia y hay que aprovechar eso.” Para Juan David, llevar este trabajo a su vida normal ha sido fácil. Lo contó a su familia y aunque al principio no hubo mucho apoyo, cuenta con el respaldo de sus padres. “Yo no sabía cómo contarles a mis papás, pero tuve que ser honesto. La verdad lo tomaron bien porque no tengo contacto sexual con nadie y eso los tranquiliza. Pero por el lado de algunos amigos que saben, solo se ríen de mí porque dicen que me la ‘gano fácil’. Hasta ahora no he tenido parejas estables pero con las mujeres con las que he salido algunas semanas saben a lo que me dedico y lo respetan”.