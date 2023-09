Jared Leto asegura que Thirty Seconds to Mars regresa con un nuevo álbum que los dejará a todos con la boca abierta

La banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, liderada por Jared Leto, está de regreso con un nuevo álbum que promete sorprender a sus seguidores. Titulado ‘It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day’, este es el primer álbum de la banda con temas nuevos en cinco años.