Karol G confesó por qué no presume su relación con Feid

Después del éxito del ‘Mañana será bonito fest’ y de concluir sus actuaciones a lo largo de 2023, Karol G se prepara para celebrar cada uno de los logros alcanzados durante este año, consolidándose como una de las artistas más influyentes a nivel mundial. Sin embargo, otro elemento destacado de esta ‘Bichota Season’ ha sido su presunta relación con Feid, generando gran expectación entre sus fanáticos, quienes aguardan la confirmación de esta unión.

En una entrevista con Billboard, donde resaltaron que la artista logró el primer álbum en español, realizado por una mujer, en alcanzar el número 1 en el top 200 de este destacado listado, la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ aprovechó la oportunidad para abordar temas más personales.

Con respecto a los noviazgos, Karol G exaltó que: “Idealizan mucho las relaciones de las celebridades y son normales, como las de cualquier persona que está grabando o haciendo unas fotos”. Cabe destacar que oficialmente, ni ella ni Feid han confirmado que tienen un amorío, sin embargo, los videos que han captado fanáticos y las declaraciones dadas anteriormente por Anuel AA confirmarían este hecho.

Precisamente, sin decirlo directamente, la cantante paisa hizo referencia al puertorriqueño: “no todos los noviazgos se acaban por cosas malas, en malos términos o por infidelidades. Es a veces difícil tener una relación y querer conservarla privada cuando somos figuras públicas, salimos a la calle, nos ven, pero en lo que más pueda, creo que hay cosas que quiero empezar a conservar más para mí porque creo que es una forma de cuidarlas”.

La declaración más llamativa de Karol G con respecto a este tema fue que dio a entender que sí se encuentra en medio de un amorío y sin necesidad de nombrar a Feid, sus fanáticos están más que seguros de que habló sobre él: “es una bendición para mí tener una persona que entiende que a veces no tengo mucho tiempo o que estoy en una entrevista y no puedo contestar una llamada o tengo un día entero en el que, en serio, no cojo ni el teléfono para responder”.

En este punto, la intérprete de ‘Amargura’ dejó en claro que esta es una decisión para tener: “una relación que sea más duradera o tranquila, o sea, más especial”. De esta forma, la cantante exaltó el buen noviazgo que está viviendo y cómo esta le aporta a seguir brillando.

Cabe destacar que durante esta entrevista con Billboard, Karol G conversó acerca de diversos temas, tales y como su carrera musical, su tour por estadios, su fundación y el impacto que tienen sus fans en ella.