“La comedia me salvó la vida”: reconocido humorista luego de sufrir depresión

El comediante se es reconocido por los programas ‘Con ánimo de ofender’ y ‘Fuck News’, este último realizado con Camilo Pardo. Un programa en el que Sánchez y Pardo se dedican a hablar sobre diferentes temas que son tendencias o que tienen un impacto nacional, pero de una manera muy particular: con humor negro.

Luego de su eliminación, recibió la invitación de ‘Yo, José Gabriel’, un programa que se caracteriza por la realización de entrevistas a diversos invitados y que, además, cuenta con la mejor música. Allí reveló que durante sus primeros pasos en la televisión pasó por graves adicciones que lo llevaron casi a la quiebra.

Cabe señalar que, tales declaraciones ya las había hecho con anterioridad en uno de los capítulos del formato ‘Con ánimo de ofender’, pero en medio de la entrevista con el periodista y político colombiano José Gabriel Ortiz Robledo, desveló otros detalles inéditos.

De acuerdo con lo manifestado, la depresión y otros problemas emocionales lo llevaron a entrar al mundo de las apuestas, así como de compañías que no trajeron nada bueno para su vida, que más bien lo indujeron aún más a esa vida.

“Acompáñeme allí”, cuenta que le decían amigos para llevarlo a los casinos. Por ello, señaló que “andaba con malas compañías”, lo que hizo que llorara todos los días, producto de sus cuadros depresivos, que en más de una ocasión lo llevaron a cometer acciones indebidas.

Sin embargo, Sánchez destacó que, en medio de todo lo vivido, la comedia le salvó la vida y hoy lo tiene en plenitud. “Aprendí a hacer comedia desde muy chiquito porque fue como tratar de no dejarme todos días que me cogieran de parche... La comedia me salvó la vida, económicamente me salvó, mentalmente me salvó, me sanó de muchas cosas”, declaró.