La extraña enfermedad que padece una mujer latina desde que vive en Estados Unidos

En el video, la joven comparte con sus seguidores la frustración que le genera el agua con la que diariamente se baña en Estados Unidos, pues le genera resequedad en su piel, especialmente en su cabeza. Sin embargo, cuenta su anécdota con humor. “Feliz Navidad para todos ustedes” y luego canta “Jingle bells, jingle bells... Jingle all the way”, mientras se rasca el cuero cabelludo lleno de caspa.

Valentina M. Bravo, una joven venezolana residente en Estados Unidos, utiliza TikTok para compartir sus vivencias como migrante, así como sus experiencias en el amor, videos de maquillaje y bailes. En su cuenta @tinitaoneoficial, cuenta con una audiencia de 194,000 seguidores y ha recibido 2.8 millones de Me gusta. Recientemente, compartió un video entretenido revelando una afección que ha desarrollado debido al agua en este país.

Estas fueron las recomendaciones de sus seguidores

Algunos de sus seguidores compartieron sus vivencias y afirmaron que pasan por la misma situación de Valentina Bravo, quienes no dudaron en recomendarle shampoos para la caspa. "Si es el agua chicas. Yo compre un filtro para la ducha", "Pensé que era la única, estoy enloqueciendo con este caspero", "Desde q tengo filtro ya no me pasa y el Nizoral es buenísimo también", son algunos de los comentarios más virales en este video de la joven.