Los fanáticos de 'American Horror Story' esperan con ansias la llegada de la duodécima temporada de esta serie que cautivó a la audiencia global durante más de una década y llega con caras reconocidas a su nuevo elenco.

La mente del talentoso Ryan Murphy, creador de reconocidas series como Glee, Pose, Scream Queens y American Horror Stories, nos trae la penúltima temporada de una de sus series más exitosas.

Esta serie, que hizo su debut en 2011, regresa con un elenco excepcional, compuesto por algunas de las estrellas predilectas de Ryan Murphy, así como por algunas nuevas celebridades que esperamos con entusiasmo ver en la pantalla.

Lea también: Este jueves 21 de septiembre se estrena la última temporada de la serie Sex Education

En la próxima temporada, basada en la obra "Delicate Condition" de Danielle Valentine, la trama se centra en Anna Victoria Alcott, una actriz con el firme deseo de fundar una familia. No obstante, ella está convencida de que una entidad maligna hará todo lo que esté a su alcance para evitar que su embarazo llegue a buen término.

Un elenco de lujo

Esta nueva entrega, que hizo su debut en 2011, regresa con un elenco estelar, compuesto por algunas de las estrellas favoritas de Ryan Murphy, junto con nuevas celebridades que esperamos ver en la pantalla.

Emma Roberts

La talentosa actriz de 32 años, famosa por su interpretación de Chanel Oberlin en "Scream Queens", vuelve al rol principal como Anna Victoria Alcott en 'American Horror Story: Delicate'.

Kim Kardashian

En su debut actoral, la reconocida socialité y empresaria, famosa por su participación en el reality "Keeping Up With the Kardashians", se adentra en el papel de Siobhan Corbyn.

Además, para poder afrontar este desafío, Kim Kardashian tuvo que superar uno de sus mayores temores: su fobia a las arañas. La temporada completa de American Horror Story: Delicate está plagada de arañas, tanto que incluso Kim tuvo que vestirse con un traje de araña gigante o aparecer en una telaraña gigante mientras sostenía a un bebé en brazos.

En el mismo video, Kim afirma que todavía siente "un gran miedo a las arañas" y comparte una anécdota sobre unas pestañas que tuvo que colocarse para recrear las patas de una araña: "Estas pestañas estaban en el mostrador y casi grito porque pensé que era una araña".