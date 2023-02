Desde hace varias semanas las cantantes colombianas, Karol G y Shakira han sembrado expectativa alrededor de una nueva canción. El dúo se titula TGQ (Te quedó grande) y se espera que sea explosivo e imponga tendencia como lo hizo recientemente Shakira en su colaboración con Bizarrap. Esto debido a que Karol G compartió con sus seguidores que este disco muestra en su lado más personal.

Karol G ha contado a The New York Times que, cuando escuchó los temas de su compatriota sobre su ruptura, pensó que podrían compartir esta canción en la que estaba “dejando ir mucha ira”. “Ella dijo, ‘Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento’” ha dicho Karol sobre la reacción que tuvo Shakira al escuchar la canción. La completaron juntas y compusieron una letra que está marcada por la hermandad. ¿Pero a quién dedica su particular “venganza” Karol G?

Este 20 de febrero se filtraron en el programa “Hoy Día” de Telemundo varios versos de la composición Te Quedó Grande. Hasta el momento se sabe que hará parte del nuevo álbum de la artista paisa “Mañana será bonito”, que se estrenará el próximo 24 de febrero.

Con los versos filtrados se confirma uno de los rumores más grandes que había alrededor de la colaboración. Sí es una canción de desamor y seguramente están directamente relacionadas con Anuel AA y Gerard Piqué.

Los versos de “Te quedó grande”

“Al menos conmigo, yo te mantenía bonito” dice uno de los versos. Algunos fans se han atrevido a decir que esta línea en particular hace alusión al notable cambio físico que tuvo Anuel luego de la ruptura con la paisa.

Por otro lado, la barranquillera canta sobre la monotonía de nuevo “Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía”.

La historia de Anuel y Karol G

La ralación entre Karol G y el puertorriqueño Anuel terminó en marzo de 2021 después de tres años de relación.

En ese momento ambos compartieron con sus seguidores que su ruptura no se debía a terceras personas y que todo había acabado en buenos términos. “Ella y yo tenemos una relación perfecta. No hay negatividad ni nada de eso. Tomamos nuestro camino cada uno. Que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas” dijo Anuel, que incluso le cantó pidiéndole una segunda oportunidad.

La intérprete reconoció entonces que tener que aceptar esta ruptura de manera pública era complicado.