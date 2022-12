$!La nueva moda que es furor: “No bra”

De hecho, uno de los cambios más significativos se ha dado en el mundo de la moda, algo totalmente impensado porque, analizándolo en profundidad, parece imposible poder llevar a cabo una relación entre el mundo fashion y el COVID-19.

La realidad es que el confinamiento prologando en el tiempo y el estar durante tantos meses en el hogar, la manera de vestir comenzó a cambiar y se volvió una moda utilizar solo aquellas prendas que aporten comodidad. Entre este nuevo parecer fashionista, muchas mujeres pero, sobre todo, aquellas de origen francés, rechazaron una prenda que era un clásico y que la mayoría piensa que no puede vivir sin ella: el brassier o sujetador.

Si bien es un nuevo estilo o cultura adoptado por muchas personas alrededor de todo el mundo, en Europa y, particularmente, en Francia, las mujeres más jóvenes son aquellas que tienen incorporada la moda del NO sujetador y sujetadores , rechazando de esta manera al código de vestimenta que apareció hace ya muchos años. Según una encuesta publicada, el 13% de mujeres que no tienen más de 25 años eligen dicha tendencia.

Algunas conclusiones de la encuesta

Luego de que en el primer tiempo de confinamiento haya visto la luz el #nobrachallenge (un reto digital en el que las mujeres se tomaban fotografías con sus prendas de vestir, pero sin sujetador), es gracias a esta iniciativa que parecía solamente un reto de belleza o algo similar para pasar el tiempo, que hoy en día es furor la tendencia del NO sujetador y sujetadores, ya que han sido cientos de personas las que se han unido a él.

Luego de un estudio realizado en relación a este tema, se ha determinado que las mujeres que viven en Francia y que no superan los 25 años de edad conforman el 13% de aquellas que siguen esta moda. Un dato no menor al respecto es que en el mes de junio de 2022 la cantidad de personas que eligen no utilizar sujetador sigue siendo mayor a la que sí elegía esta prenda antes de que comenzara la pandemia por COVID-19, cuando solamente 4% aproximadamente de mujeres eran las que evitaban utilizar esta prenda interior.

En palabras de François Kraus, más allá de que la normalidad haya vuelto más parecida a lo que era con anterioridad al confinamiento, la tendencia demuestra que elegir NO sujetador y sujetadores llegó para quedarse. Esta situación se vio favorecida por dos situaciones puntuales: el neofeminismo que aboga por la liberación de los cuerpos femeninos y el positivismo corporal que alienta a que reine la comodidad, y ambas culturas han sido bien recepcionadas en las nuevas generaciones del país.