La versión cinematográfica de la gira de Taylor Swift por estadios se convirtió instantáneamente en una de las películas de conciertos más taquilleras de la historia, con ventas de fin de semana que eclipsaron las de las películas de Justin Bieber y el fallecido Michael Jackson.

Taylor Swift: The Eras Tour generó ventas de entradas de entre US$95 y US$97 millones en los cines de Estados Unidos y Canadá, según un comunicado de su distribuidor AMC Entertainment Holdings Inc. Se esperaba que la película sobre la gira de la cantante recaudara entre 105 y 145 millones de dólares. según el rastreador Boxoffice Pro . El déficit refleja la dificultad para predecir los ingresos de taquilla de un estreno inusual como la película Swift.

"Variables como el precio promedio de las entradas, la evaluación de cómo la base de fans de Swift haría las preventas de la película y si algún marketing tradicional atraería o no a personas que no son Swift, pesaron mucho en la amplia gama de resultados posibles", dijo Shawn Robbins, director analista de Boxoffice Pro, en un correo electrónico. "Swift, sus fans y la industria de las exhibiciones teatrales deberían celebrar los resultados".

Junto con Barbie , la exitosa película de Warner Bros. Discovery Inc., The Eras Tour está demostrando el impacto que las mujeres pueden tener en la taquilla, en términos de lo que aparece en la pantalla y quién está en los asientos. Barbie , realizada por Greta Gerwig, se ha convertido en la película más taquillera jamás dirigida por una mujer.

La película Eras Tour generó ventas de fin de semana de apertura superiores a las del debut de cualquier película de concierto anterior. El récord anterior lo ostentaba Justin Bieber: Never Say Never. Esa película de 2011, distribuida por Paramount Pictures, recaudó US$29,5 millones en su primer fin de semana. This Is It de Jackson registró 23,2 millones de dólares en 2009.

La película de Jackson recaudó 261 millones de dólares a nivel mundial durante toda su exhibición en los cines, mientras que la película de Bieber recaudó US$99 millones.

En lugar de distribuir la película The Eras Tour a través de un estudio, Swift llegó a un acuerdo con AMC, el mayor operador de cines. Otras cadenas conseguirán la película a través de Variance Films, una distribuidora independiente. Se espera que Swift y AMC se lleven a casa el 57% de las ventas de taquilla, según el sitio web de Puck.