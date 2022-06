$!La ruana como prenda de lujo: diseñadora colombiana fue destacada por Vogue

En la memoria de la diseñadora de modas Ana Cano Villazón están frescas las imágenes de cuando era niña y veía a su abuela tejer en crochet y lana: el resultado eran sacos y blusas para toda la familia. Para ella esto fue su introducción al mundo de la moda.

Nació en Bogotá, tiene 23 años y desde hace cinco está radicada en Estados Unidos. El pasado 20 de mayo recibió el título de diseñadora de modas de la escuela Parsons School of Design de Nueva York, donde tuvo la influencia de maestros como Michal Plata, Markus Huemer y John Baurnfeind. Durante sus estudios trabajó con la diseñadora Johanna Ortiz y el artista Jorge Lizarazo.

Su tesis de grado llamada “Hilandera” fue destacada en la edición digital de Vogue USA: de los 13 jóvenes diseñadores fue la única latina en aparecer en esta publicación. “Es un homenaje a los artesanos de Boyacá, toda la inspiración viene de la silueta de la ruana, de lo íntimo que puede ser ponerse esa prenda, de cómo los artesanos se la ponen de diferentes maneras, entonces es una dualidad del chal, la ruana y el poncho”, explica Ana.

Dice que verse en esas páginas fue una sorpresa para ella y que se enteró mientras hacía scroll en Instagram: “Vi que un compañero, que también salió, publicó un post donde estaba mi proyecto, cuando me vi ahí se me paró el corazón, no me la creía”.

Su argumento con esta colección, dice, es mostrarle a los colombianos la importancia de esta prenda tradicional que tiene un proceso de confección de dos meses y que se puede lucir con orgullo.