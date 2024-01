$!La sinfonía de la naturaleza: Un viaje por el Aviario Nacional de Colombia

Belleza de especies endémicas

El Aviario Nacional de Colombia no solo es un lugar de entretenimiento y educación, sino también de conservación y protección de las aves. Muchas de las especies que se encuentran en este parque están amenazadas o en peligro de extinción,

“También contamos con especies endémicas, que son propias de un lugar y no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Una de estas especies está en peligro crítico, con solo alrededor de 250 individuos restantes. Esta especie está especialmente relacionada con los bosques, de los cuales se ha perdido cerca del 98 % en el Caribe”, cuenta Castro.

Experiencia única e inolvidable

“Recomendamos no tocar a las aves ni alimentarlas, ya que su comportamiento no es predecible y pueden ocurrir accidentes. Además, su biología y ecología requieren una dieta específica, y los alimentos ricos en grasas pueden ser perjudiciales para ellas. Hacemos un llamado a las personas para que no compren aves en las carreteras, ya que esto alimenta la cadena de tráfico ilegal. Estas medidas son esenciales para garantizar la salud y el bienestar de las aves, así como para combatir el tráfico ilegal de especies”, invita el biólogo del aviario.

Visitar el Aviario Nacional de Colombia es una experiencia única e inolvidable, que le permitirá conectarse con la naturaleza y descubrir la riqueza de las aves de Colombia. Si quiere saber más sobre este maravilloso lugar, sus horarios, tarifas y servicios, puede ingresar a su página web o seguirlos en sus redes sociales. Cuando vaya a Cartagena de Indias, no se pierda la oportunidad de conocer este paraíso de plumas y colores, que le hará volar de emoción.